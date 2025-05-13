Беларусь готова активизировать сотрудничество с Вьетнамом по цифровизации админпроцедур

В ходе встречи стороны обсудили перспективные направления сотрудничества в сфере информационно-коммуникационных технологий. Обменялись опытом цифровизации в области телекоммуникаций, почтовой связи, государственных услуг.
Министр связи и информатизации выразил готовность активизировать сотрудничество с вьетнамской стороной по цифровизации административных процедур — одним из приоритетных направлений развития Вьетнама. Министр науки и технологий Вьетнама пригласил белорусского коллегу посетить Ханой.
С целью продвижения этих направлений сотрудничества в ходе официального визита делегации Вьетнама в Беларусь подписан меморандум о взаимопонимании между Министерством связи и информатизации Беларуси и Министерством науки и технологий Вьетнама о сотрудничестве в области цифровой трансформации и цифровой экономики.
Документом предусматривается обмен опытом и сотрудничество в области цифровой трансформации и цифровой экономики, развитие центров цифровых исследований и разработок, обмен опытом в продвижении инноваций, обмен знаниями, опытом и передовой практикой в области новых и развивающихся цифровых технологий, таких как искусственный интеллект и др.
Взаимодействие и совместная работа в рамках меморандума будут способствовать развитию научно-технологического потенциала двух стран и расширению рынка цифровых технологий.