Беларусь готова активизировать сотрудничество с Вьетнамом по цифровизации админпроцедур

С целью продвижения этих направлений сотрудничества в ходе официального визита делегации Вьетнама в Беларусь подписан меморандум о взаимопонимании между Министерством связи и информатизации Беларуси и Министерством науки и технологий Вьетнама о сотрудничестве в области цифровой трансформации и цифровой экономики.