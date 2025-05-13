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Беларусь готова активизировать сотрудничество с Вьетнамом по цифровизации админпроцедур

13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь готова активизировать сотрудничество с Вьетнамом по цифровизации административных процедур. Об этом заявил министр связи и информатизации Кирилл Залесский во время встречи с министром науки и технологий Вьетнама Нгуен Мань Хунгом, сообщили БЕЛТА в Минсвязи.

В ходе встречи стороны обсудили перспективные направления сотрудничества в сфере информационно-коммуникационных технологий. Обменялись опытом цифровизации в области телекоммуникаций, почтовой связи, государственных услуг.

Министр связи и информатизации выразил готовность активизировать сотрудничество с вьетнамской стороной по цифровизации административных процедур — одним из приоритетных направлений развития Вьетнама. Министр науки и технологий Вьетнама пригласил белорусского коллегу посетить Ханой.

С целью продвижения этих направлений сотрудничества в ходе официального визита делегации Вьетнама в Беларусь подписан меморандум о взаимопонимании между Министерством связи и информатизации Беларуси и Министерством науки и технологий Вьетнама о сотрудничестве в области цифровой трансформации и цифровой экономики.

Документом предусматривается обмен опытом и сотрудничество в области цифровой трансформации и цифровой экономики, развитие центров цифровых исследований и разработок, обмен опытом в продвижении инноваций, обмен знаниями, опытом и передовой практикой в области новых и развивающихся цифровых технологий, таких как искусственный интеллект и др.

Взаимодействие и совместная работа в рамках меморандума будут способствовать развитию научно-технологического потенциала двух стран и расширению рынка цифровых технологий.