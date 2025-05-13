Что известно о ситуации в Ливии после боестолкновений. Главное

За несколько дней до обострения ситуации в Триполи главнокомандующий Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифа Хафтар посетил Россию. Он был одним из почетных гостей торжественных мероприятий, посвященных празднованию 80-летию Победы в Москве. 10 мая состоялась встреча президента России с ливийским фельдмаршалом в Кремле. С Халифой Хафтаром также провел переговоры министр обороны РФ Андрей Белоусов. Темами встречи военачальников стали вопросы двустороннего сотрудничества и ситуация в Ливии.