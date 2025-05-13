Что известно о ситуации в Ливии после боестолкновений. Главное

Об итогах действий военных сообщают «Ведомости» со ссылкой на Al Wasat. По данным издания, минобороны реализовало план «для обеспечения устойчивой безопасности и стабильности». Детали военной операции держатся в тайне.
По информации Al Hadath, минобороны Ливии поручило группе военных взять штаб Аппарата поддержки стабильности (SSA). После убийства его главы Абдель Гани аль-Кикли в городе вспыхнули вооруженные столкновения.
Влиятельный силовик, который также возглавлял службу безопасности при президентском совете Ливии, был застрелен в ночь на 13 мая в помещении штаба 444-й бригады военного округа Триполи. После убийства в нескольких районах ливийской столицы начались вооруженные столкновения между представителями правительства национального единства и ополченцами.
Жителей и гостей Триполи предупредили об опасности выхода на улицы, где велись перестрелки и звучали взрывы. В сфере здравоохранения в городе объявили режим чрезвычайного положения, министерство образования объявило о временном прекращении работы школ и университета в Триполи, сообщает «Интерфакс».
Аэропорт Митига на время вооруженных столкновений перестал принимать и отправлять авиарейсы. Прибывающие лайнеры перенаправляли в соседний с Триполи аэропорт Мисураты. В городе отключили электроснабжение.
Миссия ООН по поддержке Ливии выступила с призывом прекратить вооруженные столкновения, которые происходят в густонаселенных районах Триполи, что может привести к многочисленным жертвам среди гражданского населения. Организация напомнила всем сторонам конфликта об обязанности защищать жителей страны.
За несколько дней до обострения ситуации в Триполи главнокомандующий Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифа Хафтар посетил Россию. Он был одним из почетных гостей торжественных мероприятий, посвященных празднованию 80-летию Победы в Москве. 10 мая состоялась встреча президента России с ливийским фельдмаршалом в Кремле. С Халифой Хафтаром также провел переговоры министр обороны РФ Андрей Белоусов. Темами встречи военачальников стали вопросы двустороннего сотрудничества и ситуация в Ливии.