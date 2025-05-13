Грёзы Санду: Президент Молдовы мечтает превратить Высший совет безопасности в карательный орган — больше никаких угроз за дерзость, а сразу тюрьма

Высший совет безопасности — пещерная страусо-верблюжья конструкция Майи Санду?
Майя Санду хочет превратить Высший совет безопасности в исполнительный орган, принимающий обязательные к исполнению решения, неисполнение которых повлечёт наказание в виде лишения свободы до 5 лет. То есть, если кто-то не послушается Майю Санду — прямая дорога в тюрьму. Больше никаких угроз судами, как раньше, за дерзость — сразу в каталажку! — пишет экс-премьер Влад Филат.
Инициатива настолько гротескна, что сама Президентка не решается открыто её подписать. Она «сплавила» её под столом Лилиану Карпу, чья «конспирация» быстро рассыпалась, когда он публично указал на Президентку и её гражданское общество как на настоящих авторов. Помимо абсурда — поручить парламентскому «Штирлицу» организовать публичные дебаты, которые могла бы провести сама Администрация Президента, — её «эксперты» из гражданского сектора заявляют, что инициатива продиктована стремлением к европейской интеграции! Конечно. Только статья 4 Лиссабонского договора прямо гласит: национальная безопасность — исключительная компетенция каждого государства. А Высший совет безопасности никакого отношения к acquis communautaire не имеет.
Ни в одном из 27 государств ЕС не существует такого пещерного страусо-верблюда, как ВCБ, о котором грезит Майя Санду. Нигде совет безопасности не повышает свою «эффективность» за счёт того, что приказывает частному сектору предпринимать меры в сфере юстиции, как это предусмотрено, например, в статье 15, пункте (10) проекта. Кому из частников прикажет Майя Санду через ВCБ навести порядок в юстиции? Куму Бодю, с его схемами по транзиту газа? Главе её избирательного штаба Спыну? Или «королю острых крылышек» — Речану?
Только в 5 странах ЕС советы безопасности обладают полномочиями принимать решения — и только в сфере обороны и национальной безопасности.
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