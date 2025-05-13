Грёзы Санду: Президент Молдовы мечтает превратить Высший совет безопасности в карательный орган — больше никаких угроз за дерзость, а сразу тюрьма

Инициатива настолько гротескна, что сама Президентка не решается открыто её подписать. Она «сплавила» её под столом Лилиану Карпу, чья «конспирация» быстро рассыпалась, когда он публично указал на Президентку и её гражданское общество как на настоящих авторов. Помимо абсурда — поручить парламентскому «Штирлицу» организовать публичные дебаты, которые могла бы провести сама Администрация Президента, — её «эксперты» из гражданского сектора заявляют, что инициатива продиктована стремлением к европейской интеграции! Конечно. Только статья 4 Лиссабонского договора прямо гласит: национальная безопасность — исключительная компетенция каждого государства. А Высший совет безопасности никакого отношения к acquis communautaire не имеет.