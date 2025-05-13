Назначен новый глава Департамента государственных доходов по Жамбылской области

С мая 2019 года по март 2020 года руководил Департаментом государственных доходов по Алматинской области. С июня 2009 по март 2013 года был начальником Налогового департамента по Жамбылской области. С марта 2014 года по апрель 2014 года руководил Департаментом государственных доходов по Восточно-Казахстанской области, с апреля 2014 года по май 2017 года руководил Департаментом государственных доходов по Павлодарской области.