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Как в Казахстане снизят инфляцию, рассказал Токаеву глава Нацбанка

АСТАНА, 13 мая — Sputnik. О том, как в Казахстане планируют снижать инфляцию, говорили на совещании под председательством президента Токаева.

Источник: Пресс-служба президента Казахстана

Руководство Национального банка Казахстана отчиталось о своей работе в 2024 году.

Глава государства заслушал доклады о макроэкономической ситуации, ключевых результатах денежно-кредитной политики, состоянии финансовой системы, международных резервов, активов ЕНПФ и Национального фонда.

говорится в сообщении

Кроме того, президенту рассказали о проекте обновленного закона «О банках и банковской деятельности», о планах Национального фонда, а также о том, как исполняют республиканский бюджет.

Среди вопросов, рассмотренных на совещании в Акорде, были и поддержка реального сектора экономики, и состояние золотовалютных активов Нацбанка.