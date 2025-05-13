Как в Казахстане снизят инфляцию, рассказал Токаеву глава Нацбанка

Руководство Национального банка Казахстана отчиталось о своей работе в 2024 году.
Глава государства заслушал доклады о макроэкономической ситуации, ключевых результатах денежно-кредитной политики, состоянии финансовой системы, международных резервов, активов ЕНПФ и Национального фонда.
Кроме того, президенту рассказали о проекте обновленного закона «О банках и банковской деятельности», о планах Национального фонда, а также о том, как исполняют республиканский бюджет.
Среди вопросов, рассмотренных на совещании в Акорде, были и поддержка реального сектора экономики, и состояние золотовалютных активов Нацбанка.