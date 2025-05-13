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Суд взыскал с жены экс-губернатора Приморья 732 тысячи рублей в пользу Москвы

Фрунзенский районный суд Владивостока постановил взыскать с Ларисы Белобровой, супруги бывшего губернатора Приморского края Сергея Дарькина, 732 тысячи рублей в пользу мэрии Москвы.

Источник: Freepik

Об этом сообщает тг-канал «Объединенный Правовой Союз».

Исковые требования столичных властей включают 660 тысяч рублей задолженности за аренду земельного участка и 72 тысяч рублей пеней. Как установил суд, в 2017 году Белоброва арендовала землю под строительство гостиницы, однако с 2018 по 2020 год не вносила плату.

«Уведомления мэрии возвращались как недоставленные, хотя адрес прописки ответчицы указан во Владивостоке», — отмечается в материалах дела.

Первоначальное заседание 29 апреля было перенесено из-за неявки сторон. Решение по делу принято заочно 13 мая в присутствии только судьи и секретаря.

Как уточняется в судебном решении, ответчица вправе обжаловать вердикт в течение месяца. При отсутствии апелляции взыскание будет произведено в принудительном порядке с банковских счетов Белобровой.