Суд взыскал с жены экс-губернатора Приморья 732 тысячи рублей в пользу Москвы

Об этом сообщает тг-канал «Объединенный Правовой Союз».
Исковые требования столичных властей включают 660 тысяч рублей задолженности за аренду земельного участка и 72 тысяч рублей пеней. Как установил суд, в 2017 году Белоброва арендовала землю под строительство гостиницы, однако с 2018 по 2020 год не вносила плату.
«Уведомления мэрии возвращались как недоставленные, хотя адрес прописки ответчицы указан во Владивостоке», — отмечается в материалах дела.
Первоначальное заседание 29 апреля было перенесено из-за неявки сторон. Решение по делу принято заочно 13 мая в присутствии только судьи и секретаря.
Как уточняется в судебном решении, ответчица вправе обжаловать вердикт в течение месяца. При отсутствии апелляции взыскание будет произведено в принудительном порядке с банковских счетов Белобровой.