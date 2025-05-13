Суд взыскал с жены экс-губернатора Приморья 732 тысячи рублей в пользу Москвы

Исковые требования столичных властей включают 660 тысяч рублей задолженности за аренду земельного участка и 72 тысяч рублей пеней. Как установил суд, в 2017 году Белоброва арендовала землю под строительство гостиницы, однако с 2018 по 2020 год не вносила плату.