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Что известно о новом руководителе волгоградской Росгвардии

Президент РФ назначил своим указом на должность начальника управления Росгвардии по Волгоградской области Сергея Килякова. Куда направлен прежний начальник Юрий Тупиков, в ведомстве не уточняют.

Источник: управление Росгвардии по Волгоградской области

О новом руководителе известно, что он участвовал в боевых действиях и был отмечен медалью «За отвагу».

Уроженец Волгограда, он окончил местный вуз — юридический институт МВД, а затем продолжил образование во Всероссийском финансово-экономическом институте. Прежде Киляков занимал в регуправлении Росгвардии пост заместителя Юрия Тупикова и был начальником центра лицензионно-разрешительной работы.

Прежний руководитель удержался на своем посту около семи лет — назначен на должность он был в середине августа 2018 года.