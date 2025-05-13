Что известно о новом руководителе волгоградской Росгвардии

О новом руководителе известно, что он участвовал в боевых действиях и был отмечен медалью «За отвагу».
Уроженец Волгограда, он окончил местный вуз — юридический институт МВД, а затем продолжил образование во Всероссийском финансово-экономическом институте. Прежде Киляков занимал в регуправлении Росгвардии пост заместителя Юрия Тупикова и был начальником центра лицензионно-разрешительной работы.
Прежний руководитель удержался на своем посту около семи лет — назначен на должность он был в середине августа 2018 года.