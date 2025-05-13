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Спецпредставитель Трампа надеется на встречу Путина и Зеленского

Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф рассчитывает, что переговоры с участием Владимира Путина и Владимира Зеленского могут пройти в ближайшее время.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Свои ожидания относительно встречи лидеров России и Украины Уиткофф представил в интервью изданию Breitbart News. На вопрос журналиста о перспективах переговоров на президентском уровне по поводу урегулирования украинского кризиса спецпредставитель Трампа ответил: «Я надеюсь на это».

Уиткофф уверен, что выход США из процесса урегулирования конфликта между Киевом и Москвой из-за того, что они уже «сделали все, что могли», «будет плохим результатом для всех», сообщает «Интерфакс».

Спецпредставитель Дональда Трампа считает, что задача Штатов — убедить обе стороны принять участие в переговорах, продемонстрировать и России, и Украине, что другие варианты, кроме мирного решения, «плохи для всех».

Уиткофф напомнил, что президент США Дональд Трамп уже «выдвинул ультиматум» участникам конфликта. Американский лидер предупредил, что в случае отсутствия прогресса в разрешении украинского кризиса, Штаты могут устраниться от участия в переговорах между сторонами.

Спецпредставитель добавил, что усилия Вашингтона уже принесли результаты: точки зрения Москвы и Киева удалось «сблизить». Тормозят процесс урегулирования, по словам Уиткоффа, противоречия, связанные с территорией Запорожской АЭС, использование украинцами Днепра, возможность для Киева «выхода в океан».

По мнению представителя команды Трампа, разногласия возможно устранить, если украинская и российская делегации начнут общение. «Мы сближаем их позиции, мы предлагаем компромиссы, креативные решения», — заявил Уиткофф.

В интервью он уточнил, что Штаты вовлекают в переговорный процесс не только Москву и Киев, но и представителей стран Европы, так как считают, что в дискуссию следует включать все заинтересованные стороны. Он подчеркнул, что не согласен с позицией тех, кто возражает против коммуникаций с Кремлем, так как перемирие не может быть достигнуто «без подписи президента Путина».