Спецпредставитель Трампа надеется на встречу Путина и Зеленского

В интервью он уточнил, что Штаты вовлекают в переговорный процесс не только Москву и Киев, но и представителей стран Европы, так как считают, что в дискуссию следует включать все заинтересованные стороны. Он подчеркнул, что не согласен с позицией тех, кто возражает против коммуникаций с Кремлем, так как перемирие не может быть достигнуто «без подписи президента Путина».