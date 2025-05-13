Уиткофф заявил о желании Москвы мирно урегулировать конфликт с Украиной

«Я думаю, что если США отстранятся от этого конфликта, другими словами, не захотят участвовать в нем и скажут, что это не наша война и мы старались делать все, что могли, то это будет плохой результат для всех. Это плохо для европейцев, это плохо для украинцев, и я не думаю, что это хорошо для русских», — сказал Уиткофф.