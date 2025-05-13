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Казань и Исфахан укрепляют сотрудничество: Метшин провёл встречу с генконсулом Ирана

Мэр Казани Ильсур Метшин встретился с Генеральным консулом Исламской Республики Иран в Казани Давудом Мирзахани.

Источник: Официальный портал Казани

Переговоры, прошедшие в исполкоме города, стали продолжением деловой поездки мэра в Иран в апреле этого года и были посвящены конкретным шагам по укреплению партнёрства между Казанью и иранскими городами, прежде всего в сферах образования, туризма, спорта и бизнеса. Об этом сообщается на сайте Мэрии Казани.

Ранее между сторонами были заключены соглашения о дружественных связях с Тегераном и о всеобъемлющем сотрудничестве с Исфаханом, положившие начало углублению взаимодействия в культурной, экономической, образовательной, туристической и спортивной сферах.

На встрече стороны наметили ключевые направления совместной работы. В сфере образования и спорта планируется наладить партнёрство между ведущими учебными заведениями Казани и Исфахана. В частности, обсуждается организация обменных программ для школьников и студентов, проведение совместных научных олимпиад и спортивных мероприятий, направленных на сближение молодежи двух стран и расширение культурного диалога.

Значительное внимание было уделено вопросам экономического взаимодействия. Совместно с Торгово-промышленными палатами Татарстана и Ирана обсуждается идея проведения бизнес-форума «Исфахан-Казань», который может стать эффективной площадкой для установления деловых связей, обмена опытом и старта новых предпринимательских инициатив.

Туризм также оказался в числе приоритетных тем. В ближайшее время в Исфахан отправится делегация казанских туроператоров для презентации туристического потенциала столицы Татарстана. В ответ планируется визит иранской стороны в Казань этим летом. Также обсуждалась идея проведения Дней Казани в Исфахане и Дней Исфахана в Казани, что позволит гражданам познакомиться с культурным наследием и традициями обеих сторон.

По итогам встречи Ильсур Метшин подчеркнул важность выстраивания устойчивых международных связей на уровне городов и выразил надежду в том, что сотрудничество позволит большему числу людей узнать об историческом Исфахане и уникальной культуре Ирана. Он отметил, что несмотря на многолетние санкции, Ирану удалось сохранить свою самобытность, которая представляет большой интерес.