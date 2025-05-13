Казань и Исфахан укрепляют сотрудничество: Метшин провёл встречу с генконсулом Ирана

Туризм также оказался в числе приоритетных тем. В ближайшее время в Исфахан отправится делегация казанских туроператоров для презентации туристического потенциала столицы Татарстана. В ответ планируется визит иранской стороны в Казань этим летом. Также обсуждалась идея проведения Дней Казани в Исфахане и Дней Исфахана в Казани, что позволит гражданам познакомиться с культурным наследием и традициями обеих сторон.