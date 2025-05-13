Гросу рассказал спикерам парламентов ЕС, что мешает Молдове на пути евроинтеграции

По данным социально-политического барометра за апрель текущего года, проведенного в Молдове компанией Imas, Евросоюз в роли экономического партнера страны видят 28,7% опрошенных, Румынию — 9,6%, США — 5,3%. Лидирует в этом плане Россия: 40,7% участников соцопроса полагают, что именно она должна быть самым лучшим партнером для Молдовы, в том числе в области безопасности. В качестве партнера по безопасности после РФ Евросоюз видят 19,8%, НАТО — 7,5%.