Гросу рассказал спикерам парламентов ЕС, что мешает Молдове на пути евроинтеграции

Мы знаем, что преступные группировки вновь попытаются повлиять на выборы и сбить нас с европейского пути. Именно поэтому важно инвестировать в сильные институты, независимую судебную систему, крепкую экономику и энергетическую безопасность.
В венгерской столице он провел ряд встреч со своими коллегами из Италии, Дании, Швеции, Словакии, Черногории. обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества, процесс евроинтеграции Молдовы, а также аспекты сотрудничества со странами-партнерами.
Даже если путь будет трудным, мы полны решимости сделать все возможное для обеспечения мира и безопасности, национальной стабильности и единства, экономического развития и благосостояния всех граждан.
На встрече с главой Палаты депутатов итальянского парламента Лоренцо Фонтана было отмечено, что в ближайшее время итальянские парламентарии рассмотрят социальное соглашение с Молдовой, которое предусматривает необходимую социальную защиту, включая пенсии по старости и инвалидности, проживающим в Италии молдаванам.
Организованная парламентом Венгрии Конференция спикеров парламентов ЕС проходила
По данным социально-политического барометра за апрель текущего года, проведенного в Молдове компанией Imas, Евросоюз в роли экономического партнера страны видят 28,7% опрошенных, Румынию — 9,6%, США — 5,3%. Лидирует в этом плане Россия: 40,7% участников соцопроса полагают, что именно она должна быть самым лучшим партнером для Молдовы, в том числе в области безопасности. В качестве партнера по безопасности после РФ Евросоюз видят 19,8%, НАТО — 7,5%.