СМИ: предложение Трампа присоединиться к переговорам в Стамбуле вызвало шквал дипломатических звонков

После предложения Трампа госсекретарь США Марко Рубио обсудил «дальнейшие шаги по прекращению огня» на Украине с европейскими коллегами, включая министров иностранных дел Великобритании и Франции, а также главу внешнеполитического ведомства ЕС, сообщает Reuters.
Владимир Зеленский и президент Турции Тайип Эрдоган обговорили потенциальные прямые переговоры, которые Эрдоган охарактеризовал как «новое окно возможностей», которые «нельзя упускать». Также состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой и его коллегами из Германии и Польши.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел переговоры с главой МИД Турции Хаканом Фиданом. Кроме того, Кремль поблагодарил Китай, Саудовскую Аравию, ОАЭ и Катар за их посредническую помощь.
Зеленский уже заявил, что будет готов лично встретиться с Владимиром Путиным в Стамбуле и что его страна «оценила бы» присутствие Трампа на этой встрече, отмечает CNN. Кремль пока не прокомментировал, собирается ли Путин в Стамбул, и не уточнил, кто будет представлять российскую делегацию. В понедельник Москва подтвердила, что Путин серьезно настроен на достижение мира путем переговоров. Если Зеленский и Путин, которые, как отмечается, открыто выражают презрение друг к другу, встретятся в четверг, это будет их первая личная встреча с декабря 2019 года.