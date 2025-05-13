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СМИ: предложение Трампа присоединиться к переговорам в Стамбуле вызвало шквал дипломатических звонков

Предложение президента США Дональда Трампа присоединиться к предлагаемым мирным переговорам между Украиной и Россией в Турции вызвало бурю дипломатических усилий: страны — от Европы до Ближнего Востока — ищут возможный выход из самого смертоносного конфликта в Европе со времен Второй мировой войны.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

После предложения Трампа госсекретарь США Марко Рубио обсудил «дальнейшие шаги по прекращению огня» на Украине с европейскими коллегами, включая министров иностранных дел Великобритании и Франции, а также главу внешнеполитического ведомства ЕС, сообщает Reuters.

Владимир Зеленский и президент Турции Тайип Эрдоган обговорили потенциальные прямые переговоры, которые Эрдоган охарактеризовал как «новое окно возможностей», которые «нельзя упускать». Также состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой и его коллегами из Германии и Польши.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел переговоры с главой МИД Турции Хаканом Фиданом. Кроме того, Кремль поблагодарил Китай, Саудовскую Аравию, ОАЭ и Катар за их посредническую помощь.

Зеленский уже заявил, что будет готов лично встретиться с Владимиром Путиным в Стамбуле и что его страна «оценила бы» присутствие Трампа на этой встрече, отмечает CNN. Кремль пока не прокомментировал, собирается ли Путин в Стамбул, и не уточнил, кто будет представлять российскую делегацию. В понедельник Москва подтвердила, что Путин серьезно настроен на достижение мира путем переговоров. Если Зеленский и Путин, которые, как отмечается, открыто выражают презрение друг к другу, встретятся в четверг, это будет их первая личная встреча с декабря 2019 года.