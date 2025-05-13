СМИ: предложение Трампа присоединиться к переговорам в Стамбуле вызвало шквал дипломатических звонков

Зеленский уже заявил, что будет готов лично встретиться с Владимиром Путиным в Стамбуле и что его страна «оценила бы» присутствие Трампа на этой встрече, отмечает CNN. Кремль пока не прокомментировал, собирается ли Путин в Стамбул, и не уточнил, кто будет представлять российскую делегацию. В понедельник Москва подтвердила, что Путин серьезно настроен на достижение мира путем переговоров. Если Зеленский и Путин, которые, как отмечается, открыто выражают презрение друг к другу, встретятся в четверг, это будет их первая личная встреча с декабря 2019 года.