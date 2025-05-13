Президент вручил орден Отан Куанышу Султанову

Касым-Жомарт Токаев поздравил Куаныша Султанова с 80-летием, отметив его вклад в развитие страны.
С первых дней независимости Вы активно участвовали в делах страны, неустанно трудились во имя укрепления нашей государственности. Вы занимали посты министра и заместителя премьер-министра. На дипломатической службе Вы немало сделали для повышения международного авторитета нашей страны. В качестве чрезвычайного и полномочного посла Вы представляли Казахстан в Китайской Народной Республике, а также способствовали развитию отношений с Монголией, Вьетнамом и Северной Кореей. Вы внесли значимую лепту в развитие института отечественного парламентаризма. Будучи депутатом, заместителем председателя Верховного Совета, трижды избираясь в Сенат и дважды — в мажилис, Вы неизменно поднимали актуальные вопросы. Сегодня Вы продолжаете энергично заниматься общественной деятельностью. Уверен, Ваш бесценный опыт, патриотизм, личные качества могут служить достойным примером для молодежи.
Глава государства также отметил творческие заслуги Куаныша Султанова, который написал ряд книг общественно-политической тематики.
Куаныш Султанов выразил благодарность Касым-Жомарту Токаеву за вручение государственной награды и высокую оценку его многолетнего труда на благо страны.