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В Новосибирск приедет поезд с трофейной техникой НАТО

В пятницу, 16 мая, в Новосибирск прибудет агитационно-пропагандистский поезд «Единство в памяти. Сила в подвиге!».

Проект организован Министерством обороны Российской Федерации и ОАО «Российские железные дороги» в рамках мероприятий, приуроченных к юбилею Победы в Великой Отечественной войне.

Поезд начал движение 19 апреля из Москвы и должен посетить 75 населённых пунктов, преодолев более 33 тысяч километров.

В Новосибирске состав будет находиться на вокзале в течение пяти часов. В это время посетители смогут ознакомиться с экспозицией, посвящённой событиям Великой Отечественной войны, а также деятельности современных Вооружённых сил. На привокзальной площади будет представлена выставка военной техники, включая трофейное вооружение стран НАТО. Также запланированы выступления творческих коллективов.

В пресс-службе министерства региональной политики Новосибирской области сообщили, что цель проекта — сохранить историческую память и представить достижения российской армии и флота.