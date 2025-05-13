В Новосибирск приедет поезд с трофейной техникой НАТО

В Новосибирске состав будет находиться на вокзале в течение пяти часов. В это время посетители смогут ознакомиться с экспозицией, посвящённой событиям Великой Отечественной войны, а также деятельности современных Вооружённых сил. На привокзальной площади будет представлена выставка военной техники, включая трофейное вооружение стран НАТО. Также запланированы выступления творческих коллективов.