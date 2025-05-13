В Новосибирск приедет поезд с трофейной техникой НАТО

Проект организован Министерством обороны Российской Федерации и ОАО «Российские железные дороги» в рамках мероприятий, приуроченных к юбилею Победы в Великой Отечественной войне.
Поезд начал движение 19 апреля из Москвы и должен посетить 75 населённых пунктов, преодолев более 33 тысяч километров.
В Новосибирске состав будет находиться на вокзале в течение пяти часов. В это время посетители смогут ознакомиться с экспозицией, посвящённой событиям Великой Отечественной войны, а также деятельности современных Вооружённых сил. На привокзальной площади будет представлена выставка военной техники, включая трофейное вооружение стран НАТО. Также запланированы выступления творческих коллективов.
В пресс-службе министерства региональной политики Новосибирской области сообщили, что цель проекта — сохранить историческую память и представить достижения российской армии и флота.