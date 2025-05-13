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Брифинг пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова 13 мая: главное

Представитель Кремля ответил на вопросы журналистов, публикуем пересказ основных заявлений.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Подготовка России к переговорам с Украиной в Стамбуле продолжается.

Российская сторона продолжает готовиться к переговорам, которые должны состояться в четверг.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по ТАСС)

Имена представителей России на предстоящих переговорах с Украиной будут объявлены, как только Владимир Путин сочтет это необходимым.

Подход Европы к украинскому урегулированию провоенный, он резко контрастирует с подходом Москвы и Вашингтона.

Европа не может претендовать на сбалансированный подход к переговорам.

Еще раз предлагаю вам ориентироваться на заявление президента России Владимира Путина. Если говорить в целом об участии Европы в таком замочном переговорном процессе, то поскольку Европа все-таки целиком и полностью занимает сторону Украины, она никак не может претендовать на непредвзятый подход, на сбалансированный подход.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по «РИА Новости»)

РФ не принимает выводы ангажированного расследования по делу о крушении малайзийского Boeing в 2014 году.

13 мая Владимир Путин проведет заседание попечительского совета Большого и Мариинского театров.