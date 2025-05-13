Брифинг пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова 13 мая: главное

Еще раз предлагаю вам ориентироваться на заявление президента России Владимира Путина. Если говорить в целом об участии Европы в таком замочном переговорном процессе, то поскольку Европа все-таки целиком и полностью занимает сторону Украины, она никак не может претендовать на непредвзятый подход, на сбалансированный подход.