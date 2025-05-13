Подготовка России к переговорам с Украиной в Стамбуле продолжается.
Российская сторона продолжает готовиться к переговорам, которые должны состояться в четверг.
Имена представителей России на предстоящих переговорах с Украиной будут объявлены, как только Владимир Путин сочтет это необходимым.
Подход Европы к украинскому урегулированию провоенный, он резко контрастирует с подходом Москвы и Вашингтона.
Европа не может претендовать на сбалансированный подход к переговорам.
Еще раз предлагаю вам ориентироваться на заявление президента России Владимира Путина. Если говорить в целом об участии Европы в таком замочном переговорном процессе, то поскольку Европа все-таки целиком и полностью занимает сторону Украины, она никак не может претендовать на непредвзятый подход, на сбалансированный подход.
РФ не принимает выводы ангажированного расследования по делу о крушении малайзийского Boeing в 2014 году.
13 мая Владимир Путин проведет заседание попечительского совета Большого и Мариинского театров.