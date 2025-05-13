Anadolu: Турция будет следить за ситуацией после решения РПК о самороспуске

«Недавнее решение РПК, на мой взгляд, является историческим и значимым, особенно с точки зрения достижения прочного мира и стабильности в нашем регионе. Я считаю его очень важным», — заявил Фидан на совместной пресс-конференции с сирийскими и иорданскими коллегами в Анкаре. Министр добавил, что, если это решение будет реализовано «искренне, это будет очень полезно для всех, для нашего будущего», говорится в статье.
Как он утверждает, с момента падения режима партии «Баас» в Сирии 8 декабря 2024 года продолжаются интенсивные региональные и международные дипломатические усилия.
Фидан, ссылаясь на присутствие курдских «Сил народной самообороны» (СНС) и РПК на территории Сирии, заявил, что тот факт, что треть сирийской территории находится «под оккупацией» СНС/РПК, представляет угрозу для Сирии. Он подчеркнул, что предотвращение использования «террористическими организациями» (РПК и СНС признаны в Турции террористическими организациями. — Прим. ред.) ситуации в Сирии остается «приоритетом» для Турции.