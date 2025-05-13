Anadolu: Турция будет следить за ситуацией после решения РПК о самороспуске

«Недавнее решение РПК, на мой взгляд, является историческим и значимым, особенно с точки зрения достижения прочного мира и стабильности в нашем регионе. Я считаю его очень важным», — заявил Фидан на совместной пресс-конференции с сирийскими и иорданскими коллегами в Анкаре. Министр добавил, что, если это решение будет реализовано «искренне, это будет очень полезно для всех, для нашего будущего», говорится в статье.