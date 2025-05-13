В Грузии удивлены «молчанием» Трампа на предложение партнерства

Премьер-министр в открытом обращении акцентировал внимание на том, что Грузия уже длительное время является «надежным партнером» США в регионе, который имеет для Вашингтона стратегическую важность. Он напомнил, что Грузия направляла свой воинский контингент для поддержки военных сил США в конфликтные зоны, в том числе Ирак и Афганистан.