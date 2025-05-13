В Грузии удивлены «молчанием» Трампа на предложение партнерства

В открытом обращении грузинский премьер-министр уточнил, что перед отправкой корреспонденции в администрацию Белого дома он публично подтвердил готовность Грузии к сотрудничеству с США с чистого листа с планом взаимодействия.
«Однако мы до сих пор не получили конкретного ответа», — приводит слова Кобахидзе «Интерфакс». По словам главы кабинета министров Грузии, молчание Белого дома вызывает удивление грузинского народа и грузинского правительства.
Премьер-министр в открытом обращении акцентировал внимание на том, что Грузия уже длительное время является «надежным партнером» США в регионе, который имеет для Вашингтона стратегическую важность. Он напомнил, что Грузия направляла свой воинский контингент для поддержки военных сил США в конфликтные зоны, в том числе Ирак и Афганистан.
Кобахидзе добавил, что Грузия в своем регионе стала страной с самым высоким уровнем демократии, где чтут верховенство закона и защищают права людей, соблюдают свободу СМИ.
Глава правительства в своем обращении написал, что в Грузии не понимают, с чем связано введение администрацией предшественника Трампа Джо Байдена санкций в отношении высокопоставленных лиц страны и одобрение Конгрессом законопроекта «MEGOBARI act», направленного против грузинского народа. В заключение письма Кобахидзе выразил надежду на то, что грузино-американские связи будут укрепляться, сотрудничество — расширяться.
Законопроект «MEGOBARI.ACT» (MEGOBARI на грузинском — друг) уже одобрили в Палате представителей Конгресса США. Если документ примут в Сенате, а затем его подпишет президент США Дональд Трамп, то в отношении представителей правящей партии «Грузинская мечта» будут введены визовые ограничения и санкции.