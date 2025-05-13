Экс-премьер Молдавии обвинил Санду во вмешательстве в румынские выборы

«Всего две с небольшим тысячи голосов, ушедших, по милости Санду, от Чукэ к Ласкони, не позволили председателю Социал-демократической партии (PSD) Марчелу Чолаку выйти во второй тур и стать президентом Румынии. В итоге чем все завершилось: Чукэ подал в отставку с должности председателя PNL, Чолаку покинул должность премьера и председателя PSD (обе партии входят в правящую коалицию в парламенте — ред.). Сейчас ситуация повторяется, ПДС загодя заявила о поддержке Крина Антонеску (кандидат от правящей в Румынии коалиции, в первом туре он проиграл борьбу Дану за второе место — ред.), но, обставив румынских и брюссельских коллег, на самом деле включилась по полной за Дана…. У Санду нет друзей. Есть только попутчики и враги, которые периодически меняются местами в табели о рангах, в зависимости от вестей, доносящихся с Елисейских Полей», — подчеркнул Филат.