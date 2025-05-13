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Врио губернатора Денис Паслер посетил завод «Исеть» в Каменске-Уральском

Денис Паслер посетил завод «Исеть» и бюро «Деталь» в Каменске-Уральском.

Источник: соцсети

Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер посетил завод «Исеть» в Каменске-Уральском. Предприятие является одним из ведущих производителей электрических и оптических соединителей, сообщает департамент информационной политики региона.

За последние два года завод заключил соглашения о сотрудничестве с несколькими учебными заведениями города: радиотехническим техникумом, агропромышленным техникумом, политехническим колледжем и техникумом торговли и сервиса. Это помогает предприятию привлекать молодых специалистов.

— Сегодня работаю в Каменске-Уральском. Оценил мощности ряда предприятий, в том числе Уральского проектно-конструкторского бюро «Деталь». Здесь трудятся почти 2,5 тысячи человек, — поделился Денис Паслер в своём telegram-канале.

Также глава региона опробовал авиатренажёр, используемый специалистами бюро «Деталь» для тестирования своих разработок.

Это предприятие основано в 1949 году. Бюро занимается разработкой и производством бортовых радиолокационных систем для авиационной и ракетно-космической техники.