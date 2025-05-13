Врио губернатора Денис Паслер посетил завод «Исеть» в Каменске-Уральском

За последние два года завод заключил соглашения о сотрудничестве с несколькими учебными заведениями города: радиотехническим техникумом, агропромышленным техникумом, политехническим колледжем и техникумом торговли и сервиса. Это помогает предприятию привлекать молодых специалистов.