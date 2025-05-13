Арестованный по ордеру МУС Родриго Дутерте выиграл выборы на Филиппинах

79-летнего Родриго Дутерте задержали 11 марта в аэропорту Манилы после возвращения из Гонконга. 13 марта он был отправлен под арест. Дутерте обвиняют в преступлениях против человечности, совершенных во время развернутой им кампании по борьбе с наркоторговлей. Он дожидается суда в следственном изоляторе ООН в Схевенингене. Слушания по утверждению обвинений планируются 23 сентября.