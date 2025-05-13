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Арестованный по ордеру МУС Родриго Дутерте выиграл выборы на Филиппинах

Бывший президент Филиппин Родриго Дутерте, арестованный в Гааге по ордеру Международного уголовного суда (МУС), победил на выборах мэра в филиппинском городе Давао. Местная избирательная комиссия объявила, что Дутерте набрал более 660 тыс. голосов. Это в восемь раз больше, чем его ближайший соперник Карло Ногралес, передает AP.

Источник: AP 2024

Младший сын экс-президента Себастьян, действующий мэр Давао, был объявлен вице-мэром. Паоло, старший сын Родриго Дутерте, переизбран членом Палаты представителей, а двое внуков бывшего президента победили на местных выборах. Агентство отмечает, что это свидетельствует о «продолжающемся влиянии семьи» Дутерте.

По неофициальным подсчетам, как минимум пятеро кандидатов, поддерживаемых семьей Родриго Дутерте, были в числе лидеров в гонке за 12 должностей в Сенате. Предвыборные опросы свидетельствуют, что только двое из них выйдут победителями.

79-летнего Родриго Дутерте задержали 11 марта в аэропорту Манилы после возвращения из Гонконга. 13 марта он был отправлен под арест. Дутерте обвиняют в преступлениях против человечности, совершенных во время развернутой им кампании по борьбе с наркоторговлей. Он дожидается суда в следственном изоляторе ООН в Схевенингене. Слушания по утверждению обвинений планируются 23 сентября.