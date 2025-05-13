Глава Кубани встретился с участниками кадровой школы в Анапе

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев встретился с участниками кадровой школы «PROдвижение» в Анапе. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.
Благодаря проекту в этом году свыше 3,5 тыс. студентов получили компетенции, необходимые для работы в санаторно-курортной и туристкой отраслях.
«Качество отдыха в Краснодарском крае должно расти. И большую роль в этом играют люди — работники сферы гостеприимства, обслуживающий персонал, вожатые. Мастер-классы — хорошая возможность попробовать себя в разных направлениях сервиса. Не сомневаюсь, что в будущем кто-то из вас свяжет свою жизнь с воспитанием детей, учебным процессом, организацией отдыха. Опыт, который вы приобретете в кадровой школе, обязательно пригодится в жизни», — сказал Вениамин Кондратьев.
Отвечая на вопросы учеников кадровой школы, губернатор отметил, что курортная отрасль края за счет динамичного развития прирастает рабочими местами. В стадии строительства 65 крупных отелей, то есть в ближайшие 7 лет появится больше 30 тысяч новых вакансий. Это открывает большие перспективы для выпускников кадровой школы.
«Строятся современные 4−5-звездочные отели и гостиницы. А дальше уже ваш выход — оказание услуг: гостеприимство, досуг, питание. Еще лет 20 назад такого сервиса не было. Сегодня Геленджик, Сочи, Анапа, Туапсинский округ и Темрюкский район — курорты другого уровня, с красивыми набережными. “Все включено” — уже и наш, кубанский, стандарт. Я уверен, вы поможете поднять планку еще выше. И именно вы — способные, одаренные, интересные вожатые сделаете активным и ярким досуг в детских здравницах, чтобы все наши гости захотели вернуться в Краснодарский край снова», — сказал Вениамин Кондратьев.