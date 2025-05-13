Глава Кубани встретился с участниками кадровой школы в Анапе

«Строятся современные 4−5-звездочные отели и гостиницы. А дальше уже ваш выход — оказание услуг: гостеприимство, досуг, питание. Еще лет 20 назад такого сервиса не было. Сегодня Геленджик, Сочи, Анапа, Туапсинский округ и Темрюкский район — курорты другого уровня, с красивыми набережными. “Все включено” — уже и наш, кубанский, стандарт. Я уверен, вы поможете поднять планку еще выше. И именно вы — способные, одаренные, интересные вожатые сделаете активным и ярким досуг в детских здравницах, чтобы все наши гости захотели вернуться в Краснодарский край снова», — сказал Вениамин Кондратьев.