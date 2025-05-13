Politico: угрозы Трампа захватить Гренландию все больше беспокоят Данию — экс-генсек НАТО Расмуссен

Я считаю бесстыдным, что американский президент может угрожать союзнику. Дания является одним из самых близких и надежных союзников США.
Согласно статье, Трамп поднимал вопрос о возможности приобретения Гренландии еще во время своего первого президентского срока, однако во время второго президентства он возвращается к этой идее гораздо чаще. Дошло до того, что 4 мая в интервью программе Meet the Press на канале NBC он отказался исключать применение силы для захвата острова с населением 57 000 человек, который является частью Датского королевства.
Трамп обязал американские разведывательные службы активизировать усилия по сбору разведданных на арктическом острове, в связи с чем правительство Дании вызвало посла США, чтобы выразить протест.
Кроме того, на прошлой неделе стало известно, что Белый дом изучает соглашение о свободной ассоциации с датской территорией, которое в настоящее время используется с островными государствами Тихого океана, такими как Микронезия, Палау и Маршалловы острова. В соответствии с такой сделкой США предоставили бы Гренландии основные услуги, военную защиту и в значительной степени беспошлинную торговлю, при этом остров сохранил бы свою независимость.
Расмуссен в своем выступлении в Копенгагене подчеркнул, что Гренландия «является частью Дании и гренландцы не хотят становиться американцами». По его словам, хотя по договору от 1951 года США имеют право размещать базы в Гренландии, в последние десятилетия они сокращают свое военное присутствие на острове. Он напомнил, что Гренландия является частью НАТО, и отметил, что, если США «недовольны обороной Гренландии», Дания будет «признательна за укрепление оборонного сотрудничества с США».