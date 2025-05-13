Politico: угрозы Трампа захватить Гренландию все больше беспокоят Данию — экс-генсек НАТО Расмуссен

Расмуссен в своем выступлении в Копенгагене подчеркнул, что Гренландия «является частью Дании и гренландцы не хотят становиться американцами». По его словам, хотя по договору от 1951 года США имеют право размещать базы в Гренландии, в последние десятилетия они сокращают свое военное присутствие на острове. Он напомнил, что Гренландия является частью НАТО, и отметил, что, если США «недовольны обороной Гренландии», Дания будет «признательна за укрепление оборонного сотрудничества с США».