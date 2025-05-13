Handelsblatt: ЕС достиг предела в санкциях против России

«Мы же с вами к санкциям привыкли. Мы уже даже представляем себе, что мы будем делать после объявления этих санкций, как мы будем минимизировать их последствия и так далее и тому подобное. Поэтому пугать нас этими санкциями — дело пустое», — сказал Песков в эфире программы Павла Зарубина на ВГТРК.