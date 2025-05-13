Глава Башкирии назвал главные условия в системе изучения башкирского языка

Однако, как заметил Радий Хабиров в своем выступлении на втором Всероссийском съезде учителей башкирского языка и литературы, ещё многое предстоит сделать по многим важным направлениям.
"Первое. Мы с вами уже говорили о том, что изучение башкирского языка в детских садах должно быть ярким и увлекательным для детей. Это очень важно для успешного освоения языка в самый благоприятный для этого период. Прошу Министерство образования и науки, Институт развития образования, профильные кафедры наших вузов активнее подключиться к решению этой задачи. Считаю, что к этой работе необходимо привлекать молодых педагогов-практиков.
С новыми методиками, развивающими играми, интересным содержанием, несомненно, увеличится и запрос родителей на изучение башкирского языка в наших детсадах и семьях.
В этом году при поддержке Управления образования города Уфы в нескольких детских садах реализуется инновационный проект «Акбузат», который помогает дошкольникам освоить 100 самых широко употребляемых слов башкирского языка. Предлагаю распространить этот проект после его апробации на все дошкольные учреждения республики.
Наша задача — воспитать в школьнике гармоничную личность и патриота с опорой на традиционные ценности. В прошлом году разработана и издана образовательная программа «Уроки воспитания» («Тәрбиә һабаҡтары») для учащихся 1−9 классов на основе идей этнопедагогики. Предлагаю внедрить эту программу во всех национальных и полилингвальных школах.
Воспитание подрастающего поколения должно быть основано на богатейшем культурном наследии нашего народа. Особо выделю наш народный эпос «Урал-батыр» — уникальное древнейшее произведение мировой литературы. Чтобы и дальше сохранять, развивать этот живой памятник башкирской словесности, предлагаю ежегодно проводить в июне День эпоса «Урал-батыр».
Кстати, вошедшая недавно во все мировые чарты композиция «Һомай» показала значение сказания и как бренда республики. Ay Yola — это пример любви к языку и культуре, духовным ценностям. Спасибо Ринату Рамазанову, Руслану и Адель Шайхитдиновым за активное продвижение нашей культуры", — сказал Радий Хабиров.
По словам Главы региона, удалось сделать важные шаги по консолидации творческих сил молодых и опытных специалистов, студентов и педагогов, детей и родителей.
"Энтузиастов оказалось очень много. С такой единодушной поддержкой, уверен, мы сделаем многое для сохранения родных языков. Хочу еще раз поблагодарить вас за ежедневный труд по сохранению и развитию родного языка, культуры и традиций народов Башкортостана и России.
Вы сохраняете душу и духовный стержень народа, его прошлое и будущее. Спасибо за ваш труд, верность делу, любовь к родному слову.
Хөрмәтле башҡорт теле уҡытыусылары!
Туған телебеҙҙе үҫтереү буйынса хеҙмәтегеҙ өсөн тағы ла бер тапҡыр рәхмәт белдерәм", — подытожил Радий Хабиров.