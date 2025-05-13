Глава Башкирии назвал главные условия в системе изучения башкирского языка

"Первое. Мы с вами уже говорили о том, что изучение башкирского языка в детских садах должно быть ярким и увлекательным для детей. Это очень важно для успешного освоения языка в самый благоприятный для этого период. Прошу Министерство образования и науки, Институт развития образования, профильные кафедры наших вузов активнее подключиться к решению этой задачи. Считаю, что к этой работе необходимо привлекать молодых педагогов-практиков.