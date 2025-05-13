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Набережная и дворец культуры: Беглов рассказал об изменениях в Кронштадте

Восемь объектов дорожной инфраструктуры отремонтировали в 2024 году в Кронштадте, создали благоустроенную набережную, провели противоаварийные работы на 15 объектах военных городков, переданных городу, построили лицей на 550 мест.

Источник: РИА "Новости"

Продолжается реализация проекта «Остров фортов», а также проектирование крытого спорткомплекса и дворца культуры.

Промежуточными итогами развития Кронштадта по госпрограмме поделился накануне губернатор Петербурга Александр Беглов. Он подчеркнул, что Кронштадт выделен в госпрограмме как приоритетная территория развития. Благоустройство, выполненное в ее рамках, уже позволило увеличить поток туристов, посещающих островной город, в 2,5 раза с 2020 года.

Ранее «Фонтанка» рассказывала, что в Кронштадте построят завод по производству вентиляционных компонентов, к кластеру «Остров фортов» начали подводить водопроводные коммуникации, а новый лицей на 550 мест примет первых учеников уже этой осенью.

До 2030 года власти Петербурга планируют инвестировать в развитие Кронштадта 65 млрд рублей.