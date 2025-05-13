Набережная и дворец культуры: Беглов рассказал об изменениях в Кронштадте

Промежуточными итогами развития Кронштадта по госпрограмме поделился накануне губернатор Петербурга Александр Беглов. Он подчеркнул, что Кронштадт выделен в госпрограмме как приоритетная территория развития. Благоустройство, выполненное в ее рамках, уже позволило увеличить поток туристов, посещающих островной город, в 2,5 раза с 2020 года.