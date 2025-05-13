Набережная и дворец культуры: Беглов рассказал об изменениях в Кронштадте

Продолжается реализация проекта «Остров фортов», а также проектирование крытого спорткомплекса и дворца культуры.
Промежуточными итогами развития Кронштадта по госпрограмме поделился накануне губернатор Петербурга Александр Беглов. Он подчеркнул, что Кронштадт выделен в госпрограмме как приоритетная территория развития. Благоустройство, выполненное в ее рамках, уже позволило увеличить поток туристов, посещающих островной город, в 2,5 раза с 2020 года.
Ранее «Фонтанка» рассказывала, что в Кронштадте построят завод по производству вентиляционных компонентов, к кластеру «Остров фортов» начали подводить водопроводные коммуникации, а новый лицей на 550 мест примет первых учеников уже этой осенью.
До 2030 года власти Петербурга планируют инвестировать в развитие Кронштадта 65 млрд рублей.