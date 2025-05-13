Президент Санду даже не рассматривает возможность закупки дешевой электроэнергии у МГРЭС в Приднестровье: Только у Румынии, и только за большие деньги

Президент Молдовы Майя Санду заявила, что не считает возможным возвращение к закупкам электроэнергии у Кучурганской электростанции (МГРЭС), ссылаясь на отсутствие газа, необходимого для выработки электричества, а также на надежду на устойчивую альтернативу благодаря прямому подключению к Румынии, сообщает Bani.md.
«Не думаю, что мы вернёмся к Кучургану, прежде всего потому, что просто нет газа, чтобы МГРЭС могла производить электроэнергию. Кроме того, я надеюсь, что через несколько месяцев у нас появится прямая линия с Румынией, что даст нам альтернативу. Сейчас у нас, по сути, нет выбора, или он крайне нестабилен, и я не вижу, как ситуация может измениться», — заявила Санду в эфире передачи «Новая неделя» на телеканале TV8.
Это заявление прозвучало на фоне обостряющихся дискуссий о энергетической безопасности Молдовы и её способности избежать зависимости от источников, контролируемых властями Приднестровья.
В то же время бывший министр энергетики Виктор Парликов высказывает гораздо более пессимистичный взгляд. В интервью Rlive он резко раскритиковал бездействие властей после истечения полномочий Комиссии по чрезвычайным ситуациям (КЧС), особенно в вопросе закупки электрогенераторов.
«Господин Жунгиету [действующий министр энергетики — прим. ред.] был назначен после того, как истёк срок действия КЧС, и это как-то произошло так, что никто ничего не предпринял по, на мой взгляд, самому важному пункту из того решения — по генераторам, как минимум по тем, что на 100 МВт, которые могли бы подготовить нас к лету», — подчеркнул Парликов.
Экс-министр также предостерёг, что при отсутствии местных возможностей по балансировке Молдова окажется перед фактом: «Неизбежно мы снова будем вынуждены обратиться к Кучурганской электростанции за балансирующей энергией. В какой-то момент возникнет дефицит, и нам скажут, что единственное решение — это электричество от МГРЭС».
Источник: rupor.md.
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