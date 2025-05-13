Президент Санду даже не рассматривает возможность закупки дешевой электроэнергии у МГРЭС в Приднестровье: Только у Румынии, и только за большие деньги

«Не думаю, что мы вернёмся к Кучургану, прежде всего потому, что просто нет газа, чтобы МГРЭС могла производить электроэнергию. Кроме того, я надеюсь, что через несколько месяцев у нас появится прямая линия с Румынией, что даст нам альтернативу. Сейчас у нас, по сути, нет выбора, или он крайне нестабилен, и я не вижу, как ситуация может измениться», — заявила Санду в эфире передачи «Новая неделя» на телеканале TV8.