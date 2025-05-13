На мэра Самары подали в суд из-за ресторана на набережной

ООО «Гарантия ПиК» владеют Юлия Сухова и Владилен Зотов. Последний известен как генеральный директор гостиницы «Волга», которая находится напротив набережной — в районе пересечения Волжского проспекта и ул. Маяковского. В видах деятельности «Гарантия ПиК» указаны оптовая торговля, а также аренда и управление недвижимостью.