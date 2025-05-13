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На мэра Самары подали в суд из-за ресторана на набережной

В конце мая в Самаре стартует судебный процесс по поводу судьбы участка на второй очереди набережной Волги. Истцом выступает ООО «Гарантия ПиК», ответчиками — глава города и мэрия.

Согласно материалам дела, власти отказали компании в подготовке распорядительного акта об изменении вида разрешенного использования земельного участка площадью 707 кв. м. с «занимаемого 2-й очередью набережной реки Волги» на «общественное питание». Эти действия «Гарантия ПиК» требует признать незаконными и просит обязать главу города Ивана Носкова и мэрию повторно рассмотреть заявление.

Участок, из-за которого разгорелся спор, занимает ресторан «Отдых». Он работает только в летний период. Для чего потребовалось сменить зонирование участка под объектом, пока неизвестно.

ООО «Гарантия ПиК» владеют Юлия Сухова и Владилен Зотов. Последний известен как генеральный директор гостиницы «Волга», которая находится напротив набережной — в районе пересечения Волжского проспекта и ул. Маяковского. В видах деятельности «Гарантия ПиК» указаны оптовая торговля, а также аренда и управление недвижимостью.

При этом недавно мэрия дала добро на приватизацию части набережной в районе Струковского сада. На участке также располагается ресторан.