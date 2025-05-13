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Вице-мэром Уфы назначен Ильдар Имамов

Вице-мэром Уфы — начальником финансового управления вместо Рустема Акбашева назначен Ильдар Имамов, ранее занимавший пост заместителя министра экономического развития Ярославской области с декабря 2024 года, информацию об этом «Башинформу» подтвердили в мэрии башкирской столицы.

До этого Ильдар Имамов был начальником финансового управления администрации Нефтекамска, затем — заместителем главы администрации Нефтекамска по экономике и промышленности.

Ильдар Имамов родился в Нефтекамске в 1988 году. Окончил Башкирскую академию государственной службы и управления при президенте РБ по специальности «Стратегический менеджмент».

Нового вице-мэра Уфы официально представят завтра на еженедельном оперативном совещании в мэрии «Уфимская среда».

Как ранее сообщал Башинформ, вице-мэр Уфы Денис Ганиев написал песню в честь участников СВО.