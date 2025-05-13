Breaking Defense: в НАТО заявили, что альянс отстает от России в эффективности РЭБ

По большому счету, военная доктрина — это набор неких установок и лозунгов. Мало кто знает, но, к примеру, в СССР военной доктрины как законченного и оформленного документа не существовало вовсе. И никто об этом особо не горевал. Да и военачальники (командующие, командиры) в ходе боевых действий заглядывать в доктрину не будут. А вот боевые уставы (взвод, отделение, танк; рота-батальон; полк-дивизия) и Основы подготовки и ведения операций действительно время от времени нуждаются в переработке и уточнении.