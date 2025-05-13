Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что на предстоящих парламентских выборах власти республики не намерены открывать избирательные участки в Приднестровье. Она отметила, что руководство страны не может создать в регионе условия для свободных выборов, потому что он не подконтролен властям Молдавии.
На блокирование участия приднестровцев в выборах в парламент будут сосредоточены все силы, не погнушаются ничем. Спектр действий Молдовы будет максимально широким от информационных вбросов, лжи, фальсификации вплоть до кровавых провокаций. Отсутствие последствий после выборов президента Молдовы, я думаю ещё больше укрепило их в мысли о своей безнаказанности. Их действия по фальсификации выборов в парламент будут ещё более наглыми и дерзкими.
Эксперт напомнила, что в прошлом году молдавские силовики создавали препятствия для жителей Приднестровья с паспортами Молдавии, которые ехали на избирательные участки на правом берегу Днестра. По ее словам, сегодня нельзя говорить о соблюдении каких-то демократических принципов и норм в Молдавии.
Очень свеж в памяти энергетический кризис, когда действия руководства Молдовы породили огромные экономические потери, остановили наши предприятия, оставили бюджет республики без дохода, а простых жителей без средств к существованию. Заставили нас мёрзнуть весь январь. Президент Молдовы прекрасно понимает, что приднестровцы являющиеся одновременно гражданами Молдовы, захотят выразить свою волю и это не будет поддержка Майи Санду и ее «команды».
Она обратила внимание на нарушение прав граждан в Молдавии, где сейчас выписывают огромное количество штрафов за так называемую электоральную коррупцию, которые касаются, прежде всего, молдавских пенсионеров, итак, находящихся за чертой бедности. Эксперт также считает, что жители Приднестровья не поддерживают проевропейский курс молдавской власти. «Сама идея европейской демократии дискредитирована повсеместными гонениями в Европе на оппозиционных лидеров, игнорированием внутренних интересов страны в угоду европейских бюрократов и абсурдной поддержкой войны украинского режима», — добавила Бобкова.
Парламентские выборы в Молдавии запланированы на 28 сентября. Традиционно для жителей Приднестровского региона открываются избирательные участки на правом берегу Днестра. Так, на последнем голосовании, которое состоялось в Молдавии 3 ноября, когда прошел второй тур президентских выборов, для жителей Левобережья было открыто 30 участков на правом берегу Днестра.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.