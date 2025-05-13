Жителям ПМР не дадут проголосовать на выборах в Молдавии, считает эксперт

На блокирование участия приднестровцев в выборах в парламент будут сосредоточены все силы, не погнушаются ничем. Спектр действий Молдовы будет максимально широким от информационных вбросов, лжи, фальсификации вплоть до кровавых провокаций. Отсутствие последствий после выборов президента Молдовы, я думаю ещё больше укрепило их в мысли о своей безнаказанности. Их действия по фальсификации выборов в парламент будут ещё более наглыми и дерзкими.