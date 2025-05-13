На мэра Самары Ивана Носкова подали в суд из-за ресторана на набережной Волги

В областной столице скоро начнется громкий суд по поводу одного из участков на новой набережной. Истец ООО «гарантия ПиК» будет вести тяжбы с мэром и администрацией города, сообщает ВолгаНьюс.
Как стало известно, администрация Самары не позволила фирме подготовить распорядительный акт об изменении вида разрешенного использования земли на площади 707 квадратных метров на «общественное питание».
Представители компании считают, что такие меры незаконны. «Гарантия ПиК» намерена добиться повторного рассмотрения заявки.
На данный момент на земельном участке расположен ресторан «Отдых», который начинает свою работу в летний сезон.
Ранее мы писали, что на набережной также проходит приватизация участка всего за 1,25 млн рублей.
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