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Посол Лиги арабских государств подарил Минниханову молитвенник, которому 250 лет

Посол Лиги арабских государств Валид Хамид Шилтаг привез Раису РТ Рустаму Минниханову рукописный молитвенник, которому 250 лет. Видео с особым подарком опубликовала руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова в своем телеграм-канале.

Минниханов отметил, что отводит таким книгам особое место на полке.

«Чтобы оберегали нас (эти книги — прим. Т-и)», — добавил руководитель республики.