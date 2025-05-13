Посол Лиги арабских государств подарил Минниханову молитвенник, которому 250 лет

Посол Лиги арабских государств Валид Хамид Шилтаг привез Раису РТ Рустаму Минниханову рукописный молитвенник, которому 250 лет. Видео с особым подарком опубликовала руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова в своем телеграм-канале.