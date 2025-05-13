Посол Лиги арабских государств подарил Минниханову молитвенник, которому 250 лет

Минниханов отметил, что отводит таким книгам особое место на полке.
«Чтобы оберегали нас (эти книги — прим. Т-и)», — добавил руководитель республики.
Посол Лиги арабских государств Валид Хамид Шилтаг привез Раису РТ Рустаму Минниханову рукописный молитвенник, которому 250 лет. Видео с особым подарком опубликовала руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова в своем телеграм-канале.
Минниханов отметил, что отводит таким книгам особое место на полке.
«Чтобы оберегали нас (эти книги — прим. Т-и)», — добавил руководитель республики.