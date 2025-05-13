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Картаполов оценил готовность Зеленского к переговорам в Стамбуле

Владимир Зеленский сейчас не в том положении, чтобы выдвигать России ультиматумы. Такое мнение высказал глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В комментарии для RTVI Картаполов отметил, что никакие ультиматумы со стороны Украины не будут иметь результата, пока в Киеве не осознают реальное положение дел. Он добавил, что ситуация на земле остается такой же, как и до объявления перемирия Владимиром Путиным в дни 80-летия Победы.

У Зеленского еще манипуляторка не выросла, чтобы чем-то манипулировать. Есть решение верховного главнокомандующего, и он сказал, что мы готовы к переговорам. Шар на их стороне.

Андрей Картаполов
глава комитета Госдумы РФ по обороне (цитата по RTVI)

Депутат подчеркнул, что за минувшие сутки российские военные провели наступление по 116 направлениям и «везде имели успех», в том числе освободив один населенный пункт. Картаполов сказал, что ВС РФ продолжат выполнять поставленные перед ними задачи, поставленные в рамках специальной военной операции.

«Не хотят они разговаривать — не надо. Мы будем говорить тем языком, который они лучше понимают и к которому они привыкли. Это язык русского штыка», — цитирует Картаполова RTVI.

Глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников выразил сомнение в необходимости участия президента России в переговорах в Стамбуле 15 мая. В разговоре с RTVI он отметил, что Владимир Путин не подвержен внешнему влиянию и не станет действовать по чьей-то указке. По его мнению, американскому лидеру далеко до уровня российского президента, несмотря на постоянные заявления Трампа о своих успехах в заключении сделок. По словам парламентария, Путин уже 25 лет руководит крупнейшей страной мира, успешно преодолевающей серьезные вызовы, и не станет предпринимать какие-то шаги просто потому, что этого хочет Трамп.

Калашников указал, что на подобных переговорах сначала работают специальные группы, подготавливающие и согласующие документы, и только затем передают их на подписание главам государств. Парламентарий напомнил, что так проходили переговоры в Стамбуле в 2022 году.

Конечно, для четверга вряд ли будет готовый документ, если только такая подпольная работа не была уже проведена, и она полностью согласована. Но что-то мне подсказывает, что этого не могло быть. Если не готов материал, если не готовы к подписанию какие-то вещи, тогда другой вопрос. Но это пусть решает верховный главнокомандующий.

Леонид Калашников
глава комитета Госдумы по делам СНГ (цитата по RTVI)

11 мая Дональд Трамп призвал украинскую сторону принять предложение Владимира Путина о возобновлении переговорного процесса, запланированного на 15 мая в Стамбуле. Американский лидер допустил возможность своего личного участия в предстоящих переговорах. В ответ Владимир Зеленский подтвердил готовность к прямым переговорам с российским президентом, пообещав лично присутствовать на встрече в турецкой столице в заявленный день. Кремль сообщал о подготовке к переговорам в Турции, при этом не оглашая состав российской делегации.