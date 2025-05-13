Глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников выразил сомнение в необходимости участия президента России в переговорах в Стамбуле 15 мая. В разговоре с RTVI он отметил, что Владимир Путин не подвержен внешнему влиянию и не станет действовать по чьей-то указке. По его мнению, американскому лидеру далеко до уровня российского президента, несмотря на постоянные заявления Трампа о своих успехах в заключении сделок. По словам парламентария, Путин уже 25 лет руководит крупнейшей страной мира, успешно преодолевающей серьезные вызовы, и не станет предпринимать какие-то шаги просто потому, что этого хочет Трамп.