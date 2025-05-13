В комментарии для RTVI Картаполов отметил, что никакие ультиматумы со стороны Украины не будут иметь результата, пока в Киеве не осознают реальное положение дел. Он добавил, что ситуация на земле остается такой же, как и до объявления перемирия Владимиром Путиным в дни 80-летия Победы.
У Зеленского еще манипуляторка не выросла, чтобы чем-то манипулировать. Есть решение верховного главнокомандующего, и он сказал, что мы готовы к переговорам. Шар на их стороне.
Депутат подчеркнул, что за минувшие сутки российские военные провели наступление по 116 направлениям и «везде имели успех», в том числе освободив один населенный пункт. Картаполов сказал, что ВС РФ продолжат выполнять поставленные перед ними задачи, поставленные в рамках специальной военной операции.
Глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников выразил сомнение в необходимости участия президента России в переговорах в Стамбуле 15 мая. В разговоре с RTVI он отметил, что Владимир Путин не подвержен внешнему влиянию и не станет действовать по чьей-то указке. По его мнению, американскому лидеру далеко до уровня российского президента, несмотря на постоянные заявления Трампа о своих успехах в заключении сделок. По словам парламентария, Путин уже 25 лет руководит крупнейшей страной мира, успешно преодолевающей серьезные вызовы, и не станет предпринимать какие-то шаги просто потому, что этого хочет Трамп.
Калашников указал, что на подобных переговорах сначала работают специальные группы, подготавливающие и согласующие документы, и только затем передают их на подписание главам государств. Парламентарий напомнил, что так проходили переговоры в Стамбуле в 2022 году.
Конечно, для четверга вряд ли будет готовый документ, если только такая подпольная работа не была уже проведена, и она полностью согласована. Но что-то мне подсказывает, что этого не могло быть. Если не готов материал, если не готовы к подписанию какие-то вещи, тогда другой вопрос. Но это пусть решает верховный главнокомандующий.
11 мая Дональд Трамп призвал украинскую сторону принять предложение Владимира Путина о возобновлении переговорного процесса, запланированного на 15 мая в Стамбуле. Американский лидер допустил возможность своего личного участия в предстоящих переговорах. В ответ Владимир Зеленский подтвердил готовность к прямым переговорам с российским президентом, пообещав лично присутствовать на встрече в турецкой столице в заявленный день. Кремль сообщал о подготовке к переговорам в Турции, при этом не оглашая состав российской делегации.