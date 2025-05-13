Губернатор Воронежской области анонсирует улучшения на Петровской набережной

На набережной уже готовы детские и спортивные площадки, а также променад из палубной доски, включая участки, расположенные над водой. Высажены деревья и цветы, однако в планах еще большее озеленение и установка дополнительных объектов, таких как волейбольные стойки, бетонные столы для уличных мангалов, подвесные качели и туалеты. Некоторые территории остаются не обустроенными для будущего благоустройства Петровского острова.