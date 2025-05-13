Губернатор Воронежской области анонсирует улучшения на Петровской набережной

В ходе визита стало известно, что работы по первому контракту на набережной завершены, а недочеты устранены. По второму контракту все работы должны быть завершены до 30 июля.
На набережной уже готовы детские и спортивные площадки, а также променад из палубной доски, включая участки, расположенные над водой. Высажены деревья и цветы, однако в планах еще большее озеленение и установка дополнительных объектов, таких как волейбольные стойки, бетонные столы для уличных мангалов, подвесные качели и туалеты. Некоторые территории остаются не обустроенными для будущего благоустройства Петровского острова.
Губернатор также анонсировал установку навигации по всей набережной с добавлением табличек с QR-кодами, что позволит жителям оставлять свои замечания и предложения по улучшению территории.
Гусев отметил, что приятно слышать слова благодарности от горожан за проект, но подчеркнул, что еще предстоит много работы. Он призвал жителей бережно относиться к новой инфраструктуре набережной, которая должна стать важной частью городской жизни.