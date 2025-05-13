Виталий Хоценко посетил страшный квест в Омске

Губернатор Омской области Виталий Хоценко на выходных вместе с семьёй посетил хоррор-квест в Омске. Об этом сотрудники студии квестов «Изоляция» рассказали в своих социальных сетях.
«Нам выпала огромная честь принять Губернатора Омской области Виталия Павловича Хоценко в стенах нашего квеста “Крик”. Это было незабываемое событие, наполненное адреналином, духом соперничества и радостью победы над головоломками.
Убедились вновь, насколько важно проводить время активно и полезно. Видеть такое неподдельное удовольствие на лицах наших гостей — бесценно! Выражаем огромную благодарность нашему дорогому гостю и всей его замечательной команде за оказанное доверие и тёплые отзывы", — сообщают в студии и прикладывают к посту фотографию главы региона после прохождения квеста.
Пресс-секретарь Виталия Хоценко Мина Ахвердиева рассказала порталу Om1 Омск, что губернатор разгадывал загадки вместе с семьёй. Детям, отмечает пресс-секретарь, такой досуг очень понравился.
На сайте студии сообщается, что сюжет квеста — расследование в особняке. Игроки становятся журналистами, которые приезжают туда, чтобы узнать, кто стоит за серией убийств.