Виталий Хоценко посетил страшный квест в Омске

Убедились вновь, насколько важно проводить время активно и полезно. Видеть такое неподдельное удовольствие на лицах наших гостей — бесценно! Выражаем огромную благодарность нашему дорогому гостю и всей его замечательной команде за оказанное доверие и тёплые отзывы", — сообщают в студии и прикладывают к посту фотографию главы региона после прохождения квеста.