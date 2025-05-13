Вячеслав Федорищев вручил награды многодетным семьям Самарской области

«Сегодня здесь собрались люди, которые имеют самое непосредственное отношение к этому светлому празднику. Люди, без остатка отдающие свою любовь, свое сердечное тепло и заботу детям, воспитывая их настоящими гражданами великой страны. Семья — это главный объект внимания со стороны государства, о чем не раз говорил наш президент Владимир Владимирович Путин», — обратился к участникам церемонии Вячеслав Федорищев.