Asia Times: турне Трампа по Персидскому заливу прояснит его отношения с Нетаньяху

Ожидается, что Трамп закрепит торговые сделки на десятки миллиардов долларов между США и арабскими странами Персидского залива, включая беспрецедентные закупки оружия и инвестиции стран Персидского залива в США. Кроме того, США и Саудовская Аравия могут объявить о создании альянса в области безопасности.
Трамп 14 мая встретится с наследным принцем Саудовской Аравии, лидерами ОАЭ и Катара на саммите, который широко рекламируется как «саммит с высокими ставками». Нетаньяху на него не приглашен и с опаской наблюдает за происходящим, говорится в статье.
Трамп, настаивая на заключении ядерной сделки с Ираном, подрывает позиции Нетаньяху, который построил свою политическую карьеру на надвигающейся угрозе со стороны «ядерного Ирана» и необходимости пресечь эту угрозу в зародыше. В израильских правых кругах, согласно статье, даже ходят слухи о том, что Трамп в преддверии визита в Эр-Рияд объявил об односторонней поддержке Вашингтоном Палестинского государства.
Это смена курса для Трампа, который в 2018 году отказался от сделки с Ираном, аналогичной той, которую пытается заключить сейчас.
Очевидное свидетельство потенциальной напряженности между администрацией Трампа и израильским правительством прослеживается и в продолжающихся столкновениях с участием США, Израиля и хуситов в Йемене. В начале мая Трамп объявил, что США больше не будут наносить удары по хуситам, поскольку они «подчинились» его требованиям и согласились не блокировать проход американских кораблей в Красном море. По мнению автора, это соглашение могло бы способствовать налаживанию переговоров с Ираном, поскольку Тегеран является главным спонсором хуситов, и «успокоить» регион в преддверии визита американского президента.
Однако очередное нападение Израиля на йеменские порты 11 мая доказывает, что Израиль не имеет отношения к объявленному Трампом соглашению. Нетаньяху, как говорится в статье, отдает предпочтение продолжению войны в Газе, а не спокойствию в регионе.
По мнению политических комментаторов, именно это стало главной причиной, по которой Нетаньяху в марте отказался от последнего этапа соглашения о прекращении огня с ХАМАС, поскольку это бы потребовало вывода израильской армии из сектора Газа.
После срыва соглашения о прекращении огня израильская армия начала готовиться к новому нападению на Газу, которое планируется начать после окончания поездки Трампа в страны Персидского залива, утверждает автор. Однако США, со своей стороны, самостоятельно ведут переговоры с ХАМАС о прекращении огня и помощи, игнорируя Нетаньяху.
Трампа, по мнению автора, стремится обеспечить миллиарды долларов из средств стран Персидского залива для американской экономики, но для этого требуется стабильность на Ближнем Востоке, а продолжение войны в Газе и превращение Ирана в ядерную державу не способствуют этому. Поэтому все чаще администрация Трампа проводит политику, идущую вразрез с интересами нынешнего израильского правительства, резюмирует Кауфман.