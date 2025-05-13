Asia Times: турне Трампа по Персидскому заливу прояснит его отношения с Нетаньяху

Очевидное свидетельство потенциальной напряженности между администрацией Трампа и израильским правительством прослеживается и в продолжающихся столкновениях с участием США, Израиля и хуситов в Йемене. В начале мая Трамп объявил, что США больше не будут наносить удары по хуситам, поскольку они «подчинились» его требованиям и согласились не блокировать проход американских кораблей в Красном море. По мнению автора, это соглашение могло бы способствовать налаживанию переговоров с Ираном, поскольку Тегеран является главным спонсором хуситов, и «успокоить» регион в преддверии визита американского президента.