Reuters: Уиткофф и Келлог поедут в Стамбул на переговоры России и Украины

Спецпосланники президента США по Ближнему Востоку и Украине Стив Уиткофф и Кит Келлог отправятся в Стамбул для участия в переговорах России и Украины. Об этом пишет Reuters cо ссылкой на три источника. Как сообщает CNN, их задача будет состоять в том, чтобы «наблюдать за переговорным процессом».