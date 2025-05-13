Вениамин Кондратьев: Камеры с системой распознавания лиц необходимы во всех курортах региона

— Мы готовимся к высокому курортному сезону — создаем необходимую инфраструктуру, повышаем уровень сервиса. Но сегодня на первый план также выходят вопросы безопасности жителей и миллионов туристов, которые приезжают к нам на отдых. Все улицы Геленджика, набережная, соцобъекты нуждаются в постоянном контроле. , — сказал Вениамин Кондратьев.
Для этого важно использовать современное видеонаблюдение с системой распознавания лиц. Такие комплексы необходимы на всех курортных территориях. Данные с них должны интегрироваться в краевую систему «Безопасный город», отметил губернатор.
Глава региона также проверил техническое оснащение «Службы спасения», включая автомобили и квадроциклы для работы в горах. Он поручил до 1 июля приобрести ещё один автомобиль и катер.
В Геленджике в ЕДДС установлено 1500 камер, в том числе 130 на пляжах. На самой высокой точке города есть камера с обзором 360 градусов, обеспечивающая видимость до 30 км. Служба получает до 300 экстренных вызовов в день, а летом — до 1000. Также контролируется 20 датчиков уровня воды и 80 сирен, пояснили в пресс-службе администрации Краснодарского края.