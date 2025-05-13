Что предсказал Жириновский на 2025 год и что из этого сбылось

«Это точно произойдет в отношении Европейского союза. Я могу вам об этом сказать. Потому что они на самом деле пользуются нами. У нас дефицит в торговле больше $300 млрд. Они не покупают наши машины и наши сельскохозяйственные продукты», — сказал Трамп в разговоре с журналистами на авиабазе Эндрюс.