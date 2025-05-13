Опасаясь задавать неудобные вопросы провластные журналисты оказывают президенту Молдовы «медвежью» услугу: Высказываясь о Дне Победы, Санду несла в прямом эфире ахинею

«Майя Санду в прямом эфире рассуждала о 9 мае. День Победы и День Европы. Просто ужас. Холокост, депортации, “нужно скорбить”, Вторая мировая война. Все смешала в одну кучу. Полнейшая некомпетентность. Абсолютное непонимание смысла праздника Дня Победы. О Дне Европы на Центральной площади вообще молчу, написал в соцсетях гражданский активист, председатель Общественного Совета “За Свободную Родину” Игорь Тулянцев.
Самый главный тезис: нужно уважать и помогать друг другу. Конечно! Именно поэтому полиция отказалась сопровождать колонну автопробега «Победа — одна на всех» и на перекрёстках старалась эту колонну разорвать.
Анатолий Васильевич, на ТВ-8 нельзя задавать неудобные вопросы президенту? Ведь Вы понимали, что она просто несёт полнейшую ахинею и откровенно лжёт о помощи и уважении к друг другу".
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