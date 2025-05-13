Китай и Бразилия приветствуют предложение Путина о мирных переговорах по Украине

«Китай и Бразилия приветствуют предложение президента Путина от 10 мая о начале мирных переговоров, а также позитивные заявления президента Зеленского», — говорится в заявлении. Китай и Бразилия считают прямой диалог между Россией и Украиной единственным способом завершить конфликт. Лидеры двух государств выразили надежду, что стороны как можно скорее приступят к переговорам.