Китай и Бразилия приветствуют предложение Путина о мирных переговорах по Украине

Китай и Бразилия выступили с совместным заявлением, в котором приветствовали предложение президента России Владимира Путина начать мирные переговоры по урегулированию конфликта на Украине. Документ был опубликован Центральным телевидением Китая по итогам визита президента Бразилии Луиса Инасиу Лула да Силвы в Пекин и отражает позиции обеих стран по украинскому кризису.
«Китай и Бразилия приветствуют предложение президента Путина от 10 мая о начале мирных переговоров, а также позитивные заявления президента Зеленского», — говорится в заявлении. Китай и Бразилия считают прямой диалог между Россией и Украиной единственным способом завершить конфликт. Лидеры двух государств выразили надежду, что стороны как можно скорее приступят к переговорам.
Ранее президент России Владимир Путин предложил провести прямые переговоры с Украиной в Стамбуле 15 мая без предварительных условий. Президент Украины Владимир Зеленский в ответ выдвинул условия, которые в Москве назвали неприемлемыми, в частности требование о полном прекращении огня с 12 мая.