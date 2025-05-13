В Седельниковском районе Омской области сменился глава

Глава Седельниковского района Омской области Владимир Жилин ушел в отставку по собственному желанию. Информацию об этом сегодня сообщил депутат Законодательного Собрания Омской области Валерий Бойко в своих социальных сетях.
«Принял участие в заседании районного совета депутатов. На нем была принята отставка по собственному желанию главы района Владимира Жилина. Депутаты поблагодарили его за проделанную работу и пожелали успехов в дальнейшем», — написал Бойко.
Владимир Жилин возглавлял Седельниковский район с весны 2021 года. Исполняющим обязанности главы района назначен Константин Ткачев, ранее занимавший должность депутата Законодательного Собрания Омской области.
Последний досрочно покинул Заксобрание 24 апреля. По его словам, губернатор Омской области Виталий Хоценко предложил ему перейти на работу в администрацию Седельниковского района. Перед назначением и.о. главы, Ткачев занимал должность первого заместителя главы района.