Шалабаев проверил социальную сферу в Кстове

Как отметил Шалабаев, Кстово получило предложение об установлении побратимских связей от Республики Армения. По его словам, этот и многие другие аспекты станут предметом обсуждения с руководством Кстовского округа. Как сообщалось ранее, Кстовский район включили в Нижегородский округ для выборов в Госдуму. До конца года планируется формирование единого бюджета Кстова и Нижнего Новгорода.