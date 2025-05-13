Моди оценил работу систем С-400 в ходе операции «Синдур»

Операцию «Синдур» Индия осуществляла с 7 по 12 мая. Целью ее проведения являлась «террористическая инфраструктура» на территории Пакистана. К обострению отношений между странами-соседями привел теракт в Пахалгаме в Дамму и Кашмире 22 апреля. Во время происшествия группа террористов расстреляла туристов. Погибли 26 человек. Правительство Индии обвинило в произошедшем власти Пакистана. Исламабад квалифицировал атаку Нью-Дели по своей территории как акт войны.