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Моди оценил работу систем С-400 в ходе операции «Синдур»

Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что зенитная ракетная система большой и средней дальности С-400 производства России сыграла существенную роль в реализации операции «Синдур» против Пакистана.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Глава правительства Индии описал процесс управления комплексом, который способен объединять и координировать действия различных систем ПВО, как фантастический.

«Будь то традиционная индийская система противовоздушной обороны, которая была свидетелем нескольких сражений, или наши платформы [разработанные в рамках программы] “Сделано в Индии”, такие как Akash, все они получили беспрецедентно мощную современную систему обороны, такую как С-400», — приводят слова премьер-министра «Ведомости».

Глава кабмина акцентировал внимание на том, что Индия может закупать и пользоваться новейшими образцами вооружения, которым Пакистан не способен дать отпор.

Зенитные ракетные системы С-400 были поставлены в Индию согласно контракту, заключенному между «Рособоронэкспортом» и Минобороны южноазиатской республики в октябре 2018 года. Договор регламентировал передачу индийским вооруженным силам пяти полковых комплексов зенитных систем стоимостью 5,4 млрд долларов.

Операцию «Синдур» Индия осуществляла с 7 по 12 мая. Целью ее проведения являлась «террористическая инфраструктура» на территории Пакистана. К обострению отношений между странами-соседями привел теракт в Пахалгаме в Дамму и Кашмире 22 апреля. Во время происшествия группа террористов расстреляла туристов. Погибли 26 человек. Правительство Индии обвинило в произошедшем власти Пакистана. Исламабад квалифицировал атаку Нью-Дели по своей территории как акт войны.

10 мая между конфликтующими государствами была достигнута договоренность о прекращении огня. 12 мая глава индийского правительства объявил, что операция «Синдур» поставлена на паузу.