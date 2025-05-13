Келлог: Трамп приедет на переговоры в Стамбул, если туда прибудет Путин

«Мы надеемся, что президент Путин тоже появится, и тогда там будет и президент Трамп. Это может быть абсолютно невероятная встреча», — сказал Кит Келлог в интервью Fox News (цитата по «РИА Новости»).
Накануне Дональд Трамп заявил, что раздумывает о возможности лично прилететь в Стамбул 15 мая для переговоров. Он выразил надежду, что в этот же день в город прибудут Владимир Путин и Владимир Зеленский. Последний заявил о готовности приехать в Турцию.
Как писал CNN со ссылкой на источники, Дональд Трамп пока не принял решение о поездке в Стамбул, но поручил наблюдать за переговорами спецпосланникам Стиву Уиткоффу и Киту Келлогу. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков не стал комментировать предложение о встрече Владимира Путина и Владимира Зеленского в Стамбуле.
Подробнее — в материале «Ъ» «Стамбулизация обстановки».