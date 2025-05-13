Келлог: Трамп приедет на переговоры в Стамбул, если туда прибудет Путин

Как писал CNN со ссылкой на источники, Дональд Трамп пока не принял решение о поездке в Стамбул, но поручил наблюдать за переговорами спецпосланникам Стиву Уиткоффу и Киту Келлогу. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков не стал комментировать предложение о встрече Владимира Путина и Владимира Зеленского в Стамбуле.