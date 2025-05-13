Европарламент начал расследование после поездки депутатов в Москву

Политик добавил, что он и его коллеги «устали» от того, что Европарламент за три года не сделал ничего, чтобы решить вопрос с конфликтом на Украине, а только посылает Киеву оружие и деньги. Евросоюз должен сосредоточиться не на военной помощи Киеву, а на дипломатии, отметил Панайоту.