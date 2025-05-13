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Путин назвал придурками вводящих санкции во вред своим странам

Президент Владимир Путин на съезде «Деловой России», рассуждая об антироссийских санкциях, назвал придурками тех, кто вводит их, несмотря на вред собственным странам.

Источник: Пресс-служба Президента России

«Нас не запугать новыми возможными санкциями — пугаться нельзя. Кто начинает пугаться, тот сразу все проиграет, но понимать, что может происходить, обязательно нужно, и надо быть готовыми к любым действиям наших возможных будущих недоброжелателей», — сказал президент (цитата по «РИА Новости»).

«Они в ущерб себе же делают многие вещи, кажется, что того-то и того-то не будут делать точно, потому что это им это вредит, но делают же, придурки, ой, извините, пожалуйста. Ну, а как, ну в рецессию ведущие экономики мира впадают, только бы нам навредить. Куплю билеты — не поеду, называется, назло кондуктору», — добавил президент.