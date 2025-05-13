Путин назвал придурками вводящих санкции во вред своим странам

«Нас не запугать новыми возможными санкциями — пугаться нельзя. Кто начинает пугаться, тот сразу все проиграет, но понимать, что может происходить, обязательно нужно, и надо быть готовыми к любым действиям наших возможных будущих недоброжелателей», — сказал президент (цитата по «РИА Новости»).
«Они в ущерб себе же делают многие вещи, кажется, что того-то и того-то не будут делать точно, потому что это им это вредит, но делают же, придурки, ой, извините, пожалуйста. Ну, а как, ну в рецессию ведущие экономики мира впадают, только бы нам навредить. Куплю билеты — не поеду, называется, назло кондуктору», — добавил президент.