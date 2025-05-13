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МВД Беларуси готово активно работать над новыми проектами Интерпола

МИНСК, 13 мая — Sputnik. Вопросы взаимодействия МВД Беларуси и Международной организацией уголовной полиции обсуждались на встрече министра внутренних дел Ивана Кубракова и президента Интерпола Ахмеда Насера Аль Раиси. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского милицейского ведомства.

Источник: МВД Беларуси

Белорусская делегация во главе с министром внутренних дел генерал-лейтенантом милиции Иваном Кубраковым принимает участие во Всемирном полицейском саммите, который проходит в Дубае.

Отношения с Интерполом для нас исключительно важны. МВД Беларуси, как ответственный и активный член организации, открыто ко всем темам и идеям, способствующим нашему совместному развитию.

заявил Кубраков на встрече с главой Интерпола

Он также подчеркнул, что МВД Беларуси готово активно работать над новыми проектами и инициативами Интерпола. По словам министра, сотрудничество Беларуси и данной организации имеет хорошие перспективы при условии обмена опытом и поиска точек соприкосновения.

Перспективы сотрудничества

Кубраков поблагодарил главу Интерпола за поддержку Беларуси, а также в целом за развитие полицейского сообщества, несмотря на то, что этот процесс тормозится усилиями ряда стран.

Беларусь готова поддерживать международные инициативы по борьбе с преступностью и разработать совместные проекты с другими государствами.

сказал Кубраков на встрече

Также он высказал заинтересованность в обмене опытом по линии обеспечения безопасности, а также в сотрудничестве по борьбе с тяжкими злодеяниями, включая терроризм, наркоторговлю и киберпреступность.

В свою очередь глава Интерпола отметил, что не раз бывал в Беларуси, и у него хорошие связи со страной.

Особенно ценно, что ваши сотрудники, даже несмотря на определенные политические моменты, неизменно продолжают работать по нашему направлению.

сказал президент Интерпола