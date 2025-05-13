МВД Беларуси готово активно работать над новыми проектами Интерпола

Белорусская делегация во главе с министром внутренних дел генерал-лейтенантом милиции Иваном Кубраковым принимает участие во Всемирном полицейском саммите, который проходит в Дубае.
Отношения с Интерполом для нас исключительно важны. МВД Беларуси, как ответственный и активный член организации, открыто ко всем темам и идеям, способствующим нашему совместному развитию.
Перспективы сотрудничества
Кубраков поблагодарил главу Интерпола за поддержку Беларуси, а также в целом за развитие полицейского сообщества, несмотря на то, что этот процесс тормозится усилиями ряда стран.
Беларусь готова поддерживать международные инициативы по борьбе с преступностью и разработать совместные проекты с другими государствами.
Также он высказал заинтересованность в обмене опытом по линии обеспечения безопасности, а также в сотрудничестве по борьбе с тяжкими злодеяниями, включая терроризм, наркоторговлю и киберпреступность.
В свою очередь глава Интерпола отметил, что не раз бывал в Беларуси, и у него хорошие связи со страной.
Особенно ценно, что ваши сотрудники, даже несмотря на определенные политические моменты, неизменно продолжают работать по нашему направлению.