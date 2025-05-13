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Новое министерство появилось в Омской области

Указ о создании министерства молодежной политики подписал губернатор Виталий Хоценко.

В Омской области создано министерство молодёжной политики. Указ, подписанный губернатором Виталием Хоценко вступит в силу 15 июля 2025 года. Новому ведомству поручено усилить работу в области молодежной политики региона.

Министерство власти планировали учредить ещё два года назад. Но создать новое ведомство решили в год, когда Омск получил звание «Молодежной столицы России».

Министерство возглавила 47-летняя Светлана Лопуценко. В штате предусмотрено 22 сотрудника, включая трёх руководителей.

Ранее глава региона Виталий Хоценко определил приоритетные задачи развития Омской области. В том числе, в мае опубликовано распоряжение об учреждении при губернаторе Омской области Совета, который будет заниматься вопросами демографической и семейной политики.