Новое министерство появилось в Омской области

В Омской области создано министерство молодёжной политики. Указ, подписанный губернатором Виталием Хоценко вступит в силу 15 июля 2025 года. Новому ведомству поручено усилить работу в области молодежной политики региона.
Министерство власти планировали учредить ещё два года назад. Но создать новое ведомство решили в год, когда Омск получил звание «Молодежной столицы России».
Министерство возглавила 47-летняя Светлана Лопуценко. В штате предусмотрено 22 сотрудника, включая трёх руководителей.
Ранее глава региона Виталий Хоценко определил приоритетные задачи развития Омской области. В том числе, в мае опубликовано распоряжение об учреждении при губернаторе Омской области Совета, который будет заниматься вопросами демографической и семейной политики.